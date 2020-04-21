Правительство разрешило вывозить из России всё добываемое золото

Правительство России решило ослабить ограничения на экспорт золота и будет выдавать золотодобывающим компаниям генеральные лицензии на его продажу за рубеж, со ссылкой на постановление кабмина пишет Reuters.

Российские золотопромышленники ранее не имели права на прямой экспорт, получая лишь разовые лицензии на экспорт и продавая большую часть продукции коммерческим банкам, в первую очередь государственным. До прошлого года почти всё добываемое в стране золото скупал в резервы Банк России: в 2018 году он приобрел 273 тонны, при том что добыто было 261,9 тонны, а ещё порядка 60 тонн составило попутное и вторичное производство. В 2019 году ЦБ в 1,5 раза сократил закупки (до 159 тонн), оставив более 100 тонн для экспорта, объём которого вырос более чем в 6 раз. С 1 апреля 2020 года, на фоне обвала цен на нефть и курса рубля, Центробанк объявил о приостановке наполнения золотого запаса, дав карт-бланш на продажу за рубеж всего объёма драгметалла, что производится в стране.

«Мы потратили больше года на этот процесс и рады, что теперь золотодобытчики будут иметь право экспортировать металл по генеральным лицензиям», — сказал глава Союза золотопромышленников Сергей Кашуба.

По его словам, не стоит ждать немедленного скачка экспорта, так как отладка процесса займёт ещё несколько месяцев, в течение которых компаниям нужно найти покупателей и понять, сколько металла они могут им предложить.

В прошлом году в России было произведено 367,9 тонны золота, при текущих ценах — 1708 долларов за тройную унцию — этот объём может принести в страну 20,2 млрд долларов остро необходимой твёрдой валюты, поток которой оборвался вместе с падением цен на нефть и газ. Во втором квартале Россия получит лишь 19 млрд долларов экспортных поступлений — на 70% меньше, чем год назад, оценивают аналитики НКР. В результате платёжный баланс экономики станет дефицитным: за май — декабрь отток валюты превысит её приток на 47 млрд долларов, прогнозируют аналитики Райффайзенбанка.

Возращение российского золота на мировой рынок может усилить избыток предложения, которое в прошлом году уже превышало спрос на 18%. При мировом производстве 4,776 тысячи тонн конечный спрос снизился на 1%, до 4,355 тысячи тонн, оценивает Всемирный совет по золоту.