Правительство распространит программу «Дальневосточный гектар» на Арктику

Кабинет министров распространит программу «Дальневосточный гектар» на Арктику, заявил «Интерфаксу» премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Ещё один законопроект направлен на создание дополнительных механизмов государственной поддержки Арктики. Распространяем на эти территории программу "Дальневосточный гектар". Об этом просили предприниматели», — сказал в ходе заседания правительства Мишустин.

Он отметил, что теперь будут расширены границы территорий в Арктике, в пределах которых можно получить льготный гектар земли.

«Правительство также расширит возможности программы "Дальневосточный гектар". Если человек освоил льготный участок и оформил его в аренду или собственность, он сможет получить дополнительный гектар земли», — сообщил Мишустин.

По словам премьера, граждане смогут взять земельные участки по упрощённой процедуре в более короткие сроки.

«При этом особое внимание будет уделено сохранению традиций и культуры коренных, малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока», — подчеркнул глава правительства.

Он заметил, что такие меры позволят более активно вовлекать в хозяйственный оборот неиспользованные земли как в Дальневосточном федеральном округе, так и на территории Арктической зоны.

Программа «Дальневосточный гектар» является частью комплекса мер по развитию Дальнего Востока, инициированных президентом России Владимиром Путиным. Она призвана не только решать задачи по улучшению жилищных условий в регионе, но и создавать предпосылки для закрепления населения в ДФО.

Федеральный закон о «Дальневосточном гектаре» вступил в силу 1 июня 2016 года. Земельный участок предоставляется на 5 лет на основании договора безвозмездного пользования. По истечении этого срока участок можно арендовать или получить в собственность.