Правительство продлило льготную семейную ипотеку до конца 2023 года

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил на заседании правительства о продлении льготной семейной ипотеки до конца 2023 года, пишет «Интерфакс».

«По поручению президента правительство продлевает льготную семейную ипотеку. Программа должна была закончиться примерно через полтора года. Теперь она будет действовать до конца 2023 года. Более того, по решению главы государства воспользоваться ею смогут родители не только двух и более детей, а уже при рождении первенца», — заявил Мишустин.

Льготная ставка будет действовать в течение всего срока займа. Чтобы обеспечить эти изменения, правительство более чем в два раза увеличивает лимит средств на выдачу кредитов — до 1,7 триллиона рублей. Премьер-министр также отметил, что кабмин дополнительно направит свыше 21 миллиарда рублей на ежемесячные выплаты малообеспеченным семьям с детьми от 3 до 7 лет.

В России параллельно действует программа льготной ипотеки, которую могут брать любые граждане, не важно, в браке они или нет. Программа должна была закончиться 1 июля, но президент посчитал, что резко сворачивать её нельзя, и распорядился продлить её ещё на год. Условия программы изменили — это, по словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, охладит спрос среди россиян, желающих купить жильё по низкой ставке.