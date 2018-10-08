Правительство предупредило о снижении накопительных пенсий

В Госдуму внесён законопроект об увеличении с 2019 года периода дожития, который используется для расчёта накопительной пенсии россиян, пишет «Коммерсантъ».

Срок дожития планируется увеличить до 252 месяцев (21 года), из-за этого расчётная пенсия уменьшится на 2,4%. В 2018 году период дожития был на 6 месяцев меньше, а в 2019 году планируется повысить его ещё на полгода.

Такие меры приведут к уменьшению ежемесячных выплат и значительно снизят привлекательность накопительной системы, а единственным плюсом эксперты называют возможность единовременно получить накопительную часть.

Управляющий директор агентства «Эксперт РА» Павел Митрофанов назвал увеличение периода дожития «безнравственным шагом», однако в Минтруде заявили, что поэтапное увеличение периода дожития «позволяет учесть как интересы самих граждан, так и интересы Пенсионного фонда России и негосударственных пенсионных фондов, назначающих указанные пенсии». А в НПФ называют увеличение показателя недостаточным.

Пенсионные накопления будут выплачиваться женщинам с 55 лет и мужчинам — с 60 лет. При этом массовые выплаты начнутся с 2023 года.