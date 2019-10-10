Правительство предложило штрафовать родителей курящих подростков

Правительственная комиссия по профилактике правонарушений рекомендует внести в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) норму об ответственности родителей, чьи несовершеннолетние дети курят, пишут «Известия».

«Идея внести в новую редакцию Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) норму "об административной ответственности родителей за потребление табака несовершеннолетними" зафиксирована в протоколе заседания правительственной комиссии по профилактике правонарушений, прошедшего 23 сентября», — говорится в публикации издания.

Протокол заседания комиссии подписал министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев, возглавляющий комиссию. Как следует из документа, Роспотребнадзору поручено направить обращение в Министерство юстиции РФ, однако в Минюсте газете заявили, что инициатива в ведомство ещё не поступала.

Новую редакцию КоАП чиновники готовят по поручению премьер-министра Дмитрия Медведева, летом была опубликована концепция документа. Обновленный Кодекс об административных правонарушениях должен вступить в силу с 1 января 2021 года.

При этом идея административного наказания родителей детей-курильщиков не нашла поддержки у экспертов: для решения проблемы они предлагают сначала поднять цены на сигареты и сделать доступнее «правильный» досуг.

По оценке председателя правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрия Янина, в России курят около 10% старшеклассников. В развитых странах, например в Великобритании, этот показатель в пять раз ниже.