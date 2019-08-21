Правительство предложило расширить полномочия ФАС

Правительство внесло в Госдуму законопроект, в котором предлагается лишить государственные органы возможности оспаривать в судах предписания Федеральной антимонопольной службы, пишут «Ведомости».

Законопроект станет частью Национального плана развития конкуренции, он призван снизить число нарушений антимонопольного законодательства госорганами. Регулятор считает их одной из основных угроз экономике России: по данным ФАС, в 2018 году число возбуждённых дел об антиконкурентных соглашениях с органами властями выросло на 32% по сравнению с 2017 годом (до 300).

По словам замруководителя ФАС Сергея Пузыревского, поправки необходимы, так как решения госорганов могут ограничивать конкуренцию и мешать бизнесу. Сейчас предписания регулятора приостанавливаются до решения суда — этот подход справедлив в отношении бизнеса, который может понести убытки. К госорганам этот подход неприменим, пояснил Пузыревский.

Опрошенные «Ведомостями» эксперты поддержали законопроект, поскольку он сможет усилить защиту бизнеса, однако предупреждают о возможной неоднозначности поправок, так как они позволяют судам приостановить исполнение предписания.