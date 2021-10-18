Правительство предложило признавать следователей и прокуроров ветеранами боевых действий

Правительство внесло на рассмотрение Госдумы законопроект, по которому следователей и прокуроров, участвовавших в боевых действиях на территории России и в вооружённом конфликте в Чечне, могут признавать ветеранами боевых действий, пишет Znak.com.

Согласно ФЗ «О ветеранах», к ветеранам боевых действий относят военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и органов государственной безопасности, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, и лиц, принимавших участие в соответствии с решениями органов государственной власти РФ в боевых действиях. Однако следователи СКР и прокуроры в число таких лиц не входили.

Согласно внесённому закону, условием отнесения прокурорских работников и следователей к данной категории ветеранов боевых действий будет подтверждённый факт выполнения служебных обязанностей в условиях вооружённого конфликта в Чеченской Республике и на прилегающих к ней территориях Российской Федерации, отнесённых к зоне вооружённого конфликта, и в ходе контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона.

Кроме того, законопроектом предусматривается распространение мер социальной поддержки, установленных ФЗ «О ветеранах», на прокуроров и следователей, ставших инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при участии в боевых действиях. Средства на эти выплаты правительство предлагает брать из федерального бюджета.