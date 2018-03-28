Правительство предлагает ввести онлайн-мониторинг пожарной безопасности

Министр по делам «Открытого правительства» Михаил Абызов предложил ввести систему онлайн-мониторинга за состоянием противопожарных систем, пишет РБК.

«Надо предусмотреть такие требования, чтобы мы могли в дистанционном режиме видеть, включена ли система пожарной безопасности. Нужны элементы простейшего компьютерного мониторинга использования всей противопожарной цепи», — заявил Абызов.

Как уточнил министр, ввод таких систем обойдётся не слишком дорого и их надо задействовать не на всех объектах.

«По 100-тысячникам, по 50-тысячникам [площадь объектов в кв. м.] мы могли бы включить эти требования в правила их строительства. Издержки там небольшие. И вы [контрольно-надзорные органы] бы не раз в год туда приходили, а каждый день, каждую минуту видели бы на мониторе потоковую информацию о состоянии противопожарных систем», — отметил чиновник.

Министр также считает нужным ввести двойную систему классификации поднадзорных субъектов: по сложности объекта, его классу опасности и по виду объекта с точки зрения принадлежности и размера предприятия.

Замглавы МЧС Сергей Кададов, в свою очередь, озвучил предложение усилить пожарный надзор за многофункциональными комплексами с массовым скоплением людей. В ведомстве считают, что проверки таких объектов нужно проводить не реже одного раза в год. Замминистра отметил, что проверки должны вестись независимо от надзорных каникул, действующих с 2016 года для малого бизнеса.

Ужесточение правил пожарной безопасности стали обсуждать после пожара в торговом центре в Кемерове, жертвами которого, по официальным данным, стали 64 человека. По данным следствия, родственники подали заявления о пропаже 67 человек. Сами родственники сообщали о 85 пропавших без вести. МЧС уже подготовило поправки в правила противопожарного режима, предложив испытывать находящиеся снаружи зданий эвакуационные лестницы на пригодность раз в пять лет.