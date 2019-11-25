Правительство повысит утильсбор на машины на 110 процентов

Премьер-министр российского правительства Дмитрий Медведев подписал постановление о повышении ставок утилизационного сбора на автомобили с 2020 года, со ссылкой на документ пишет «Коммерсантъ».

«Больше всего ставки вырастут в сегменте легковых автомобилей — в среднем на 110,7%. При этом машины с двигателем до 1 л пострадают меньше (рост на 46,1%), а машины с двигателем от 3,5 л — больше (рост на 145%), в последнюю категорию попадают внедорожники и премиальные седаны», — отмечает издание.

Утилизационный сбор на самый массовый сегмент машин — с двигателем 1–2 л — увеличивается почти на 112,4%. Автомобили этого сегмента широко производятся в России.

Как пояснили газете в аппарате вице-премьера Дмитрия Козака, повышение утильсбора — это реакция на снижение таможенных ставок для сохранения общего уровня тарифной защиты. По словам источника, минимальная возможная стоимость машин из-за падения спроса уже достигнута, запаса нет, и из-за увеличения утильсбора всем придётся повысить цены.

«В проекте бюджета на 2020 год уже учтена индексация сбора: рост поступлений оценивается в 150,2 млрд рублей в 2020 году и в 48 млрд рублей в 2021 году. С импорта машин в 2020 году намерены собрать 77,3 млрд рублей», — уточняет издание.

Ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров обещал, что доля утильсбора в стоимости машин всё равно не превысит 1,5–2%.