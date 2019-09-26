Правительство потратит на пенсионную систему 9 трлн рублей за три года

Правительство закладывает 8,986 трлн рублей расходов на развитие пенсионной системы в 2020–2022 годах, со ссылкой на проект федерального бюджета пишет «Интерфакс».

В 2020 году на эти цели планируется направить 3,107 трлн рублей, в 2021 году — 3,079 трлн, в 2022 году — 2,8 трлн. Между тем в действующем законе о бюджете на 2019 год и плановый период 2020–2021 годов закладывалось 3,103 трлн (2019), 3,081 трлн (2020) и 2,867 трлн (2021), в общей сложности — 9,051 трлн рублей.

Таким образом, расходы в 2020 году вырастают по сравнению с плановыми на 26 млрд рублей, в 2021-м — на 212 млрд рублей. Однако в третий год трёхлетки (2022) в новом бюджете закладывается сумма на 67 млрд меньше, чем на третий год текущего бюджета (2021).