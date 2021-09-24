Правительство потратит 1,7 млрд рублей на создание программы анализа текстов школьников

Учащихся со склонностями к социально опасному и деструктивному поведению начнут выявлять путём анализа их письменных работ, на создание программного обеспечения для такого анализа в бюджете нацпроекта «Образование» предусмотрено 1,7 млрд рублей, со ссылкой на пояснительную записку к проекту федерального бюджета на 2022 год и на плановый период 2023–2024 годов пишут «Ведомости».

Проект бюджета утверждён правительством 21 сентября, его внесение в Госдуму планируется до 1 октября. Расходы на создание ПО включены в федеральный проект «Социальная активность». В 2022–2023 годах на разработку технологии анализа письменных работ учащихся планируется направлять по 551,1 млн рублей ежегодно, в 2024 году — 555,7 млн рублей.

В пресс-службе Минпросвещения, ответственного за реализацию нацпроекта «Образование», вопросы о программном продукте переадресовали в Росмолодёжь. В пресс-службе последней не предоставили комментарии к моменту сдачи материала. В пресс-службе правительства не ответили на запрос о деталях создания ПО и планах по срокам его внедрения в российских учебных заведениях.

Толчком для создания проекта по разработке подобного ПО послужили участившиеся случаи насилия в учебных заведениях, считает первый заместитель председателя комитета по образованию и науке в Госдуме VII созыва Олег Смолин. 11 мая в казанской гимназии № 175 один из школьников совершил нападение на учеников и учителей, его жертвами стали семь детей и две учительницы. 20 сентября 18-летний молодой человек совершил вооружённое нападение на Пермский госуниверситет, убив восемь человек и многих ранив.