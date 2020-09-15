Правительство поддержало законопроект об ограничении изъятия детей

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала с условием доработки законопроект об ограничении изъятия ребёнка, который разработали и внесли в Госдуму депутат Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас, пишет РИА Новости.

Законопроект предлагает ограничить внесудебный порядок изъятия детей из семьи — вопрос предлагается перевести в компетенцию суда. Рассматривать такие дела будут в закрытом режиме.

«Согласно законопроекту, органы внутренних дел наделяются дополнительными полномочиями, что может повлечь за собой увеличение нагрузки на сотрудников полиции и их штатной численности. При этом в финансово-экономическом обосновании к законопроекту отсутствует оценка объёмов и источников финансирования расходов, необходимых для реализации вносимых изменений. Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учётом замечаний», — говорится в проекте отзыва.

По словам Крашенинникова, принять законопроект могут в осеннюю сессию.