Правительство поддержало ограничение вейпов и кальянов

Законопроект о запрете продажи несовершеннолетним электронных курительных изделий и об ограничении использования кальянов получил положительный отзыв правительства, пишет «Интерфакс».

Авторами соответствующей законодательной инициативы выступили сенаторы, в том числе Валерий Рязанский, которые отмечают, что разработка проекта закона обусловлена ростом популярности использования вейпов и кальянов среди детей и молодёжи.

Законопроект предлагает ввести определение понятия «электронное курительное изделие», предлагая считать такими устройства, «продуцирующие аэрозоль или пар путём нагревания жидкости, а также устройства, продуцирующие аэрозоль или дым за счёт нагревания табака».

Авторы в пояснительной записке настаивают, что «независимо от применяемых при производстве табачной продукции технологий по изменению характеристик табачных изделий, они однозначно относятся к вредной и опасной продукции». Кроме того, утверждают сенаторы со ссылкой на имеющиеся исследования, «употребление несовершеннолетними, которые никогда не курили, электронных курительных изделий с использованием жидкости, содержащей никотин, не менее чем вдвое увеличивает вероятность того, что они начнут курить».

В связи с этим проект закона предлагает ряд поправок в закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» — в частности, установить запрет продажи электронных курительных изделий несовершеннолетним и несовершеннолетними. Кроме того, проект закона предлагает запретить использование вейпов тем, кто не достиг совершеннолетия, и запретить вовлечение детей в процесс использования вейпов.