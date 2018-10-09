Правительство планирует заменить бумажные паспорта РФ на электронные

Заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов поручил до конца текущего года разработать законопроект о постепенном переводе россиян с бумажных паспортов на электронные с 2021 года, со ссылкой на пресс-службу правительства пишут «Ведомости».

«Россия намерена отказаться от бумажных паспортов и с 2021 года начать переход на электронный паспорт — его концепции уже пять лет. Совещания, на которых она снова обсуждалась, 14 сентября провёл зампред правительства по цифровой экономике Максим Акимов (сообщила его представительница Алия Самигуллина), а 17 сентября — председатель правительства Дмитрий Медведев (сообщил его пресс-секретарь Олег Осипов)», — говорится в публикации.

В пресс-службе правительства пояснили, что электронный паспорт поэтапно даст владельцу доступ ко всем госреестрам и госуслугам, запись об оказании ему этих услуг будет также фиксироваться в электронном виде. Носителем электронного паспорта может стать пластиковая карта с чипом размером с банковскую, предположили в пресс-службе.

Электронный паспорт будет давать доступ к цифровому профилю человека, его данным в разных государственных информационных системах, паспорт позволит совершать юридически значимые действия, получать и коммерческие, и государственные услуги.

При этом участник совещаний в правительстве уточнил, что речь идёт о создании новой системы идентификации, объединении в одном документе всех данных человека — паспорта, СНИЛСа, водительских прав. Кроме того, одновременно создаётся единый реестр данных всех граждан.

Стоить такая реформа, судя по паспорту программы «Цифровая экономика», который рассматривался на совещании у председателя правительства Дмитрия Медведева 17 сентября, будет 114,4 млрд рублей до 2024 года. Собрать эту сумму предполагается за счёт госпошлины за выдачу электронного паспорта.