Общество

Правительство планирует заменить бумажные паспорта РФ на электронные

09.10.2018 11:14

Заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов поручил до конца текущего года разработать законопроект о постепенном переводе россиян с бумажных паспортов на электронные с 2021 года, со ссылкой на пресс-службу правительства пишут «Ведомости».

«Россия намерена отказаться от бумажных паспортов и с 2021 года начать переход на электронный паспорт его концепции уже пять лет. Совещания, на которых она снова обсуждалась, 14 сентября провёл зампред правительства по цифровой экономике Максим Акимов (сообщила его представительница Алия Самигуллина), а 17 сентября председатель правительства Дмитрий Медведев (сообщил его пресс-секретарь Олег Осипов)», говорится в публикации.

В пресс-службе правительства пояснили, что электронный паспорт поэтапно даст владельцу доступ ко всем госреестрам и госуслугам, запись об оказании ему этих услуг будет также фиксироваться в электронном виде. Носителем электронного паспорта может стать пластиковая карта с чипом размером с банковскую, предположили в пресс-службе.

Электронный паспорт будет давать доступ к цифровому профилю человека, его данным в разных государственных информационных системах, паспорт позволит совершать юридически значимые действия, получать и коммерческие, и государственные услуги.

При этом участник совещаний в правительстве уточнил, что речь идёт о создании новой системы идентификации, объединении в одном документе всех данных человека — паспорта, СНИЛСа, водительских прав. Кроме того, одновременно создаётся единый реестр данных всех граждан.

Стоить такая реформа, судя по паспорту программы «Цифровая экономика», который рассматривался на совещании у председателя правительства Дмитрия Медведева 17 сентября, будет 114,4 млрд рублей до 2024 года. Собрать эту сумму предполагается за счёт госпошлины за выдачу электронного паспорта.

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