Правительство планирует разработать приложение «Госдоки» за 1,3 млрд рублей для замены бумажных документов на электронные

В России по проекту «Цифровой профиль гражданина» (ЦПГ), за который отвечает рабочая группа «Национальная инновационная система» во главе с вице-премьером Дмитрием Чернышенко, планируют разработать приложение «Госдоки», со ссылкой на проект пишут «Ведомости».

«Госдоки» позволят предъявлять в электронном виде до 30 видов электронных документов, в том числе СНИЛС, ОМС, ИНН, водительское удостоверение и другие. При этом, как поясняют авторы проекта, бумажные аналоги этих документов (кроме паспорта) выдавать больше не будут — это позволит сэкономить ресурсы, уходящие на печать 5 млрд бумажных документов в год.

Согласно паспорту проекта, приложение могут запустить уже в 2021 году. Разработка обойдётся государству в 1,3 млрд рублей, причём 400 млн рублей планируется выделить в 2021 году. Кто займётся разработкой приложения, в паспорте проекта не указано.

В аппарате Чернышенко подтвердили, что возможность создания такого приложения сейчас обсуждается. Об этом также сообщил источник, близкий к Минцифры.

В«Ведомости»: ноябре 2020 года глава Минцифры анонсировал проект цифровых аналогов паспорта, водительских прав и других документов в 2021 году. О деталях он не сообщал. В январе 2021 года Минцифры запланировало эксперимент по замене водительских прав QR-кодами.