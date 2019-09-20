Правительство планирует отменить часть введённых в СССР профессиональных праздников

Правительство России планирует отменить несколько нормативных актов, введённых в СССР, которые могут затронуть старейшие профессиональные праздники — День радио, День железнодорожника и День воздушного флота, пишет «Коммерсантъ».

Эти профессиональные праздники отмечают и неформально, и официально: в частности, в РЖД празднование Дня железнодорожника — это обязанность работодателя, закреплённая в коллективном договоре.

В министерстве транспорта от комментариев отказались, в Минкомсвязи подчеркнули, что День радио находится в общем списке актов СССР и РСФСР, который отменять не планируется, однако источники издания уверены, что без вмешательства чиновников праздники отменят. Окончательный список документов, которые предлагается отменить, должен поступить на рассмотрение правительства после 15 ноября.

Отменить несколько сотен нормативных актов, введённых во времена СССР, планируется в рамках «регуляторной гильотины» — законов, которые устанавливают избыточные требования к российскому бизнесу. Например, для кафе и ресторанов действуют правила приготовления омлета.