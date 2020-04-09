Правительство перенесёт отчёт перед Госдумой из-за коронавируса

Плановый отчёт правительства России перед депутатами Госдумы будет перенесён из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки, со ссылкой на собственный источник пишет РИА Новости.

«Отчёт правительства в Госдуме будет отложен, но состоится ориентировочно весной», — отмечает издание.

Традиционный отчёт премьер-министра, должность которого занимает Михаил Мишустин, в Госдуме был запланирован на 15 апреля. Руководитель фракции КПРФ в Госдуме Геннадий Зюганов предложил отложить выступление Мишустина до середины мая из-за пандемии коронавируса — он заявил, что прежде всего следует «обуздать эту болезнь, которая угрожает многим людям». Зюганов подчеркнул, что отчёт главы кабмина — очень важное мероприятие, которое определяет, каким образом Дума будет формировать бюджет, каковы приоритеты, где надо объединить усилия всех партий и движений.