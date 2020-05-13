Правительство отказалось от создания аналога «Википедии» за два миллиарда рублей

Кабинет министров отказался от идеи создания российского аналога популярной интернет-энциклопедии «Википедия», со ссылкой на соответствующее распоряжение правительства, распускающее межведомственную рабочую группу, пишет Znak.com.

Распоряжение правительства о создании портала, который мог бы конкурировать с «Википедией», было выпущено в 2016 году. Основой для онлайн-энциклопедии должна была быть 35-томная Большая российская энциклопедия, составленная в 2004–2017 годах. В начале октября 2019 года из опубликованного проекта федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов стало известно, что за эти три года на создание национальной энциклопедии будет выделено порядка 1,7 млрд рублей. На создание и функционирование электронного портала в 2020 году планировали выделить 684,5 млн рублей, в 2021-м — 833,5 млн рублей, а в 2022-м — ещё 170 млн рублей. В 2019 году субсидия составила 303,2 млн рублей. Таким образом, на проект было заложено почти 2 млрд рублей.

Реанимировать идею 2016 года об энциклопедии предложил президент Владимир Путин в 2019 году на заседании Совета по русскому языку. По мнению главы государства, «это будет, во всяком случае, достоверная информация, в хорошей современной форме предложенная».