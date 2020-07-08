Правительство освободило авиакомпании от обязанности возвращать деньги за отменённые рейсы

Правительство опубликовало постановление, меняющее порядок возврата авиакомпаниями средств пассажирам за отменённые рейсы – вместо денежных средств перевозчики теперь уже официально могут выдавать клиентам ваучеры или сертификаты, пишет «Интерфакс

Правила касаются всех авиарейсов в Китай и обратно, начиная с 1 февраля 2020 года, а также ко всем внутренним и международным перелётам с 18 марта 2020 года, но на чартерные перевозки новые правила не распространяются. В дальнейшем разрешение правительства будет действовать при угрозе или возникновении ЧС, а также в случае введения режима повышенной готовности в России или отдельно взятом регионе – именно в этих случаях перевозчик может в одностороннем порядке изменить условия договора или отказаться от его исполнения.

Согласно постановлению, перевозчик вправе отменить рейс и может на своё усмотрение либо вернуть деньги за оплаченный билет или перевести эквивалент средств в ваучер. Пассажир может использовать ваучер частично или полностью, а в случае необходимости — доплатить за новый билет. При наличии мест на самолёте авиакомпания не имеет право ограничивать выбор клиента. Если пассажир не хочет использовать ваучер, он сможет вернуть деньги не ранее чем через три года с даты отменённого рейса, по истечении этого срока нужно будет подать заявление в авиакомпанию. При этом на сумму билетов должны начисляться проценты за пользование деньгами по ключевой ставке ЦБ. Получить деньги досрочно могут инвалиды I и II групп, сопровождающие их, многодетные семьи и ветераны ВОВ.

Пассажир также может сам отказаться от перелёта, если его не устраивает изменённый маршрут, который перевозчик предложил вместо отменённого рейса – в этом случае правила про ваучеры, утвержденные правительством, тоже будут действовать.

Причиной подготовки постановления правительства стала критическая ситуация, в которой оказались перевозчики из-за карантинных мер, вызванных COVID-19. Россия с 27 марта приостановила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами, были сокращены до минимума рейсы внутри страны.