Правительство опровергло выделение денег на программу чипирования мозга

Федеральная исследовательская программа, которая предполагала изучение возможности управлять внешними устройствами с помощью вживлённых в мозг микрокомпьютеров, была закрыта ещё в 2020 году, поскольку правительство России пришло к выводу о её «нецелесообразности», со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки пишет РБК.

Ранее о программе писал «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в Минобрнауки и документы по ней. Программа «Мозг, здоровье, интеллект, инновации» была рассчитана до 2030 года, на неё предполагалось выделение 54 млрд рублей. Её разработчиками были МГУ и Российская академия наук. В рамках программы планировалось исследовать и развивать технологии нейроинтерфейсов, при которых можно управлять внешними устройствами, например компьютером или экзоскелетом, напрямую, посылая электрические сигналы мозга, которые трансформируются в команды управления.

В пресс-службе Минобрнауки «Коммерсанту» на момент публикации материала сообщили, что проект находится в стадии начальной проработки.