Правительство одобрило законопроект о получении негосударственных пенсий в 55 и 60 лет

Кабмин направил в Госдуму положительный отзыв на законопроект, согласно которому возраст выхода на негосударственную пенсию снизится на пять лет. Таким образом, женщины получат право на выплаты в 55 лет, а мужчины — в 60.

Помимо этого, документ гарантирует назначение негосударственных пенсионных выплат в более раннем возрасте для инвалидов, работников Крайнего Севера и других лиц, имеющих право на досрочное получение страховых пенсий.

«Законопроект нацелен на улучшение благосостояния людей предпенсионного возраста, для которых выплаты из НПФ в течение пяти лет до выхода на государственную пенсию станут хорошим подспорьем и дополнением к зарплате», — заявил один из авторов инициативы Дмитрий Скриванов, член думского комитета по финансовому рынку.

Как пишет ТАСС, законопроект был внесён в Госдуму в конце мая текущего года. Документ планируется рассмотреть в ходе осенней сессии нижней палаты парламента.