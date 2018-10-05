Правительство одобрило субсидирование цен на бензин на 600 миллиардов рублей

Премьер-министр Дмитрий Медведев одобрил схему субсидирования цен на бензин и дизельное топливо, в рамках которой нефтяники получат в следующем году 600 млрд рублей, со ссылкой на протокол по итогам совещания пишет РБК.

Глава кабмина поддержал предложение нефтяников и Минэнерго увеличить бюджетную субсидию на топливо. Часть субсидии будет профинансирована за счёт роста НДПИ для всей отрасли, при таком сценарии 110 млрд из 600 млрд рублей вернутся в бюджет в виде дополнительных налогов.

Субсидия должна помочь нефтяникам удержать розничные цены на бензин в пределах инфляции на фоне роста НДС, акцизов и высоких экспортных цен.

Ранее, 3 августа, Владимир Путин подписал законопроект о повышении НДС с 18% до 20%. В правительстве заявляют, что такие меры позволят увеличить ежегодные доходы федерального бюджета на 620 миллиардов рублей. Полученные деньги должны пойти на выполнение нового «майского указа» Путина. В ФАС же заявили, что повышение НДС может повлиять также на рост цен на бензин.

В итоге правительство предложило выделить из бюджета 120 млрд рублей нефтяным компаниям для ограничения роста цен на бензин. Однако сами нефтяники попросили увеличить эту сумму ещё на 200 млрд рублей.