Правительство обязало операторов с 1 октября хранить интернет-трафик 30 дней

Правительство утвердило правила хранения данных в соответствии с требованиями «пакета Яровой», постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, переписка и другой пользовательский контент в интернете будут храниться 30 дней. Данные о переговорах и текстовые сообщения должны будут храниться в течение шести месяцев.

Каждый год с момента запуска системы хранения интернет-данных оператор в течение пяти лет должен увеличивать её ёмкость на 15%. Операторы будут сохранять переговоры и текстовые сообщения абонентов с 1 июля. Данные о переписке и других действиях пользователей в интернете будут сохраняться с 1 октября.

В 2016 году президент России Владимир Путин подписал пакет антитеррористических поправок в законы, предложенный депутатом Ириной Яровой и сенатором Виктором Озеровым. Он обязывает операторов связи и интернет-компании хранить всю передаваемую информацию в течение шести месяцев.