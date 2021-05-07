Правительство обязало нефтяников продавать бензин независимым заправкам по рыночным ценам

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, обязывающее нефтяные компании, отправляющие топливо на биржу, планировать объёмы его реализации на месяц вперёд, а также реализовывать его независимым АЗС по рыночным ценам; документ опубликован на сайте правительства.

По данным правительства, такой подход «снижает риски монопольного ценообразования, ведь многие доминирующие игроки топливного рынка обладают собственной сетью АЗС».

«Механизмы биржевых торгов бензином и дизелем будут усовершенствованы, что позволит избежать резких скачков цен на моторное топливо», — отмечается на сайте правительства.

Сейчас крупные российские нефтяные компании должны отправлять часть топлива на биржу, чтобы независимые АЗС могли купить его по рыночным ценам. Теперь правительство ввело понятие регулярности и равномерности биржевых торгов. Власти ожидают, что это поможет избежать дополнительного давления на цены независимых АЗС — поставщики будут заранее планировать объёмы поставок на каждую заправку.

17 марта Счётная палата предупредила о новом топливном кризисе в России. 1 мая заработала новая формула расчёта цены бензина: базовая цена топлива, при превышении которой выплаты начинают идти из бюджета нефтеперерабатывающим компаниям, снижается на четыре тысячи рублей — до 52,3 тысячи за тонну. Предполагается, что расходы бюджета из-за этого увеличатся на 350 миллиардов рублей в 2021-2023 году.

По оценкам Независимого топливного союза (НТС), с 1 декабря 2020 года по 17 марта 2021 года цены на бензин на бирже выросли более чем на 18,5% (на АИ-92 — до 53,6 тысячи рублей, а на АИ-95 — до 55,3 тысячи рублей за тонну).