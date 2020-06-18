Правительство обсуждает повышение налогов с богатых для «восстановления социальной справедливости»

Правительство обсуждает увеличение налоговых сборов с богатых, чтобы восстановить социальную справедливость, запрос на которую вырос в обществе из-за кризиса, со ссылкой на федерального чиновника и источник в Госдуме, которые знакомы с обсуждаемым вопросом, пишет Forbes.

По информации собеседников, в числе рассматриваемых вариантов — повышение ставки НДФЛ с 13 до 15%. В то же время вопрос о том, какой годовой доход будет приравнен к высокому, пока обсуждается — возможно, это будет 2–3 млн рублей.

Источники отмечают, что средства планируют направить не на увеличение суммы налоговых отчислений в бюджет, а на использование денег на социальные нужды, включая поддержку малоимущих граждан или пенсионеров. Один из собеседников заявил, что противником инициативы является Минфин, где считают, что если повышение ставки налога будет небольшим, то и дополнительные поступления от изменения ставки будут небольшие, но при этом администрирование окажется сложным. В Минфине и правительстве информацию пока не прокомментировали.