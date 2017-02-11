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15 Фев 2017 15:37 | Метки: Новости

Правительство не поддержало запрет на обучение детей чиновников за рубежом

Правительственная комиссия не поддержала законопроект о запрете на обучение за рубежом детей государственных и муниципальных служащих, а также топ-менеджеров госкорпораций, внесённый депутатом от КПРФ Валерием Рашкиным. Об этом сообщает РБК. 

В проекте заключения комиссии по законопроектной деятельности, с которым удалось ознакомиться агентству, в частности говорится, что «нормы законопроекта направлены на ограничение конституционных прав несовершеннолетних детей — граждан Российской Федерации на образование».

В российском законодательстве, говорится в документе, уже предусмотрен «перечень запретов и ограничений для лиц, замещающих указанные должности».

Проект отрицательного отзыва на законопроект о запрете обучения детей чиновников за рубежом, сообщил источник издания, был одобрен на заседании правительственной комиссии 13 февраля.

Напомним, депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин в середине ноября 2016 года внёс на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о полном запрете на обучение несовершеннолетних детей российских чиновников за рубежом. Исключение предлагалось сделать лишь для детей госслужащих, работающих за пределами России более одного года.

Представители Министерства образования и науки, комментируя законопроект Рашкина, заявили, что он противоречит предусмотренному законодательством РФ праву на получение образования. 

Агентство новостей «Между строк»

Фото: ТАСС

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