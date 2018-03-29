Правительство не поддержало закон о патриотическом воспитании молодёжи

Правительство России не поддерживает внесённый в Госдуму законопроект депутатов о патриотическом воспитании, со ссылкой на проект отзыва кабмина пишут «Ведомости».

Документ был внесён Владимиром Шамановым, Анатолием Выборным, Дмитрием Саблиным и другими депутатами от «Единой России» в ноябре 2017 года и устанавливает цели и задачи патриотического воспитания. В некоторых регионах уже приняты схожие законы, и документ должен установить единообразие подходов, объясняли авторы в пояснительной записке.

В отзыве правительства указано, что законопроектом не определены конкретные механизмы, предложенные нормы уже регулируются другими актами. Кабмин также напоминает, что патриотическое и военно-патриотическое воспитание предусмотрено действующими образовательными стандартами. Сейчас реализуется программа на 2016–2020 годы, на неё выделено свыше 1,66 млрд рублей.

Кроме того, депутаты не определили виды и уровни образовательных программ, хотя требуется выработка единых государственных требований к ним, отмечается в проекте. Объём мероприятий и необходимых бюджетных расходов, исходя из законопроекта, тоже определить невозможно. К тому же депутаты считают, что закон не требует дополнительных расходов, но правительство уверено, что создание уполномоченного органа неизбежно потребует дополнительных денег. В отзыве также указано, что в законопроекте применяются термины, не используемые в законодательстве, — например, «предпринимательские структуры», «исполнительные органы Российской Федерации» и «укоренение в обществе».

По мнению председателя комитета Думы по развитию гражданского общества Сергея Гаврилова, законопроект преследовал благие намерения, но он очень сложный структурно и требует бюджетных расходов.

«У нас есть необходимое законодательство, поэтому в нынешнем виде законопроект едва ли будет принят, но возможно, авторам и правительству удастся найти компромисс», — отметил Гаврилов.

Авторы законопроекта приняли замечания правительства и намерены доработать законопроект.

«Мы будем дорабатывать законопроект со всеми ведомствами, запрос общества есть: люди хотят знать, что такое настоящий патриотизм, многие его путают с национализмом. Для нас важно установить единые требования и правила, дети должны быть патриотами с дошкольного возраста. К законопроекту присоединились 48 депутатов, за каждым из них избиратели, многие из них поднимают эти темы на встречах в регионах», — соглашается соавтор проекта Выборный.

По словам депутата, новая версия проекта с учётом мнений всех заинтересованных ведомств может быть готова к осени.