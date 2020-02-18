Правительство не поддержало идею об индексации пенсий работающим пенсионерам

Правительство направило отрицательное заключение на законопроект, которым предлагается отменить введённый в 2016 году мораторий на индексацию пенсий работающим пенсионерам, пишет «Интерфакс».

Законопроект внёс в Госдуму член Совета Федерации Василий Иконников. В документе отмечается, что восстановление индексации страховых пенсий работающим пенсионерам увеличит расходы Пенсионного фонда (ПФР) в 2020 году на 368,5 млрд рублей, в 2021-м — на 426,4 млрд рублей, в 2022-м — на 524,6 млрд рублей. Финансирование сенатор предлагает провести за счёт использования части профицита федерального бюджета.

«Фактический объём расходов в связи с принятием федерального закона может оказаться ниже вышеуказанного за счёт роста поступления страховых взносов от работающих пенсионеров», — говорится в документе.

Вместе с законопроектом было внесено и заключение правительства, которое было направлено в Госдуму на прошлой неделе.

«Корректировка размера страховой пенсии и индексация фиксированной выплаты к страховой пенсии являются компенсацией инфляционных издержек, которые могут покрываться за счёт заработной платы работающих пенсионеров», — говорится в отзыве.

Кабмин не поддержал инициативу и отметил, что отмена моратория на индексацию пенсий работающим пенсионерам «требует дополнительного обоснования».

Напомним, индексация пенсий работающим пенсионерам прекращена с 2016 года, несмотря на это в правительстве эту тему регулярно затрагивают. В июле 2018 года экс-глава Минтруда Максим Топилин заявлял в Госдуме, что индексация пенсий работающим пенсионерам потребовала бы дополнительно 250 млрд рублей в год, а таких ресурсов нет. В ноябре 2018 года экс-премьер Дмитрий Медведев поручал проработать вопрос об индексации пенсий работающим пенсионерам-инвалидам, но уже в январе 2019 года вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что пока кабмин не готов повышать пенсии работающим пенсионерам.