Правительство направит на развитие проблемных регионов России по 5 миллиардов рублей

Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручение вице-премьерам в кратчайшие сроки предоставить программы развития регионов с проблемами в экономике, пишет ТАСС.

«На каждую программу развития проблемных регионов будет выделено по 5 млрд рублей до 2024 года», — заявил Мишустин.

По поручению премьер-министра контролировать разработку программ развития будет Минэкономразвития — ведомству предстоит обратить внимание на то, чтобы все программы были предельно реалистичными и состояли из эффективных мероприятий.

Также председатель правительства заявил о своём намерении регулярно самостоятельно ездить в регионы РФ. При этом Мишустин поручил заместителям главы кабинета министров и главам ведомств, руководителям федеральных органов исполнительной власти также как можно чаще посещать субъекты страны и чаще общаться с россиянами, чтобы «в действительности знать, что нужно людям».