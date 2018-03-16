Правительство намерено продлить «надзорные каникулы» до 2022 года

Вице-премьер Сергей Приходько поручил Минэкономики России совместно с Генпрокуратурой подготовить поправки о продлении до 2022 года моратория на проведение плановых проверок в отношении малого бизнеса, со ссылкой на соответствующее распоряжение вице-премьера пишет РБЕ. Подлинность документа изданию подтвердили в аппарате министра по вопросам «Открытого правительства» Михаила Абызова.

Согласно поручению Приходько, также предлагается распространить «надзорные каникулы» и на средний бизнес. Для продления моратория на проверки бизнеса нужно успеть подготовить поправки ко второму чтению рассматриваемого Госдумой проекта, который вносит изменения в закон о защите прав предпринимателей при осуществлении госконтроля. Минэкономики и Генпрокуратура должны представить в правительство проект поправок в течение двух недель после принятия законопроекта в первом чтении.

Как заявил РБК Михаил Абызов, продление «надзорных каникул» «позволит не только сохранить общий положительный эффект от моратория, но и ещё больше снизить административную нагрузку на бизнес начиная с 2019 года».

«Будет сделан ещё один важный шаг к улучшению положения предпринимателей, который дополнит проводимую с 2016 года по поручению главы государства комплексную реформу контрольно-надзорной деятельности»,— пояснил министр.

В Минэкономики пока никак не прокомментировали информацию о вероятности продления налоговых каникул.

Напомним, мораторий на проведение плановых проверок бизнеса действует с 1 января 2016 года и должен завершиться в конце 2018 года. Ранее продлить «надзорные каникулы» предлагал бизнес-омбудсмен Борис Титов, который выступал за то, чтобы распространить мораторий на средний бизнес и на все виды контроля и надзора.

Инициатива о бессрочных налоговых каникулах также содержится в подготовленном Минэкономики проекте «дорожной карты» по выполнению в 2018–2019 годах «Стратегии развития малого и среднего предпринимательства до 2030 года».