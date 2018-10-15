Правительство может освободить УВЗ от выплаты дивидендов

Кабмин включил в проект планов по ускорению темпов роста инвестиций в российскую экономику предложение освободить предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) от уплаты дивидендов, со ссылкой на документ пишет РБК.

Компании предлагают освободить от дивидендов «в части направления чистой прибыли на реализацию инвестиционных проектов». Подготовку мер по росту инвестиций координировало Минэкономики, среди исполнителей предложения также указаны Минфин, Минобороны и Минпромторг.

В Росимуществе сообщили, что пока не получали соответствующих предложений. В «Ростехе» также пока не знакомы с инициативой, но уже её подержали.

«Это хорошая идея. Конечно, здесь необходим разумный баланс, учитывающий интересы акционеров», — отметил замгендиректора госкорпорации Дмитрий Леликов.

Напомним, по итогам своего послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин поручил ускорить темпы роста инвестиций и довести долю инвестиций в ВВП до 25% (сейчас около 21%). Он также поручал увеличить господдержку предприятий ОПК по выпуску гражданской продукции и повысить долю гражданской продукции на оборонных предприятиях к 2025 году до 30%, к 2030 году — до 50%.