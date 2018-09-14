Правительство Карачаево-Черкессии объявило тендер на создание «фабрики троллей»

В Карачаево-Черкессии региональное министерство по массовым коммуникациям и печати объявило конкурс по созданию «фабрики троллей», со ссылкой на данные сайта госзакупок пишет «Роскомсвобода».

Тендер объявлен на «организацию профилактических мероприятий в сети Интернет». Согласно техническому заданию закупки, требуется создать «кибердружину», которая будет публиковать короткие сообщения или комментарии к материалам, в которых, согласно данным заказчика, «имеются недостоверные данные провокационного характера, способствующие разжиганию межконфессиональных и межнациональных конфликтов». Объём — до 75 сообщений еженедельно.

Предполагается, что в бригаде должно быть не менее четырёх человек, количество аккаунтов для их деятельности должно быть не менее 9. Карачаево-черкесским «троллям терпимости» придётся работать не менее чем в трёх соцсетях, а увеличение количества и объёма публикаций будет происходить по согласованию сторон. Максимальный обязательный объём каждого сообщения или публикации по контрпропаганде межнациональных и межконфессиональных конфликтов устанавливается в 100 слов. Публиковать поступивший от заказчика материал исполнитель обязан будет в течение 24 часов с момента поступления.

Стартовая цена контракта — 460 тысяч рублей. Приём заявок на конкурс будет прекращён 21 сентября, рассмотреть заявки планируется 24 сентября, а провести аукцион — 27 сентября.