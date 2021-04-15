Правительство и «Ростелеком» перезапустят Единую биометрическую систему. На сбор биометрии потратят 6,6 млрд рублей

Правительство планирует масштабный перезапуск Единой биометрической системы (ЕБС) «Ростелекома» на условиях концессии, со ссылкой на паспорт проекта «Цифровой профиль гражданина» и аппарат вице-премьера Дмитрия Чернышенко пишет «Коммерсантъ».

В аппарате Чернышенко пояснили, что сдача данных будет бесплатной для граждан, а механизм концессии реализуется за счёт платы организаций — банков, нотариусов, органов власти. В Минцифры подтвердили планы по развитию ЕБС, однако сумму вложений не уточнили.

Кроме того, ЕБС планируют присвоить статус государственной информационной системы (ГИС). В этом случае распоряжаться ЕБС будет уже не компания, а само государство, отмечает источник издания. По его словам, сейчас обсуждается возможность сделать техническим оператором проекта ООО «Центр технологий идентификации», учреждённый 9 апреля 2021 года, 50% его структур принадлежит «Ростелекому», 50% — структурам «Сбера».

В «Ростелекоме» отметили, что ведут переговоры о дистанционном подписании договоров с мобильными операторами, биометрическому проходу на стадионы, оплате в вендинговых автоматах и на транспорте, сервисах для нотариусов и судопроизводства и так далее, в том числе в партнёрстве с банками. Как организуют сотрудничество и какое место в нём займут собственные системы банков и собранные ими данные, в «Ростелекоме» не пояснили.

Единая биометрическая система заработала в 2018 году. ЦБ планировал, что после её создания на основании сданных образцов лица и голоса клиенты смогут удалённо подтверждать личность в любом банке, получая доступ к их услугам.

По состоянию на февраль 2021 года в ЕБС есть данные лишь 164 тысяч россиян. Кроме банков, власти решили подключить к сбору госструктуры: в паспорте проекта говорится, что до 31 декабря для этого оснастят МФЦ в десяти регионах. В Минцифры добавили, что в дальнейшем планируется «организовать сбор и использование биометрии в МФЦ по всей стране».