Правительство Хабаровского края попросило жителей помочь медикам личным транспортом и питанием

Власти Хабаровского края призвали жителей активнее подключаться к волонтерской работе, чтобы помогать медикам в борьбе с коронавирусной инфекцией: граждан и бизнес просят подключаться к решению вопросов по обеспечению врачей транспортом и горячим питанием, сообщает пресс-служба губернатора региона.

«Транспортом обеспечен только каждый третий из врачей, которые посещают пациентов на дому. Поэтому мы будем признательны гражданам, которые помогут участковым более оперативно обслуживать население. Также мы просим добровольцев подключиться к доставке кофе и горячего питания медицинским работникам. Это два направления, по которым вопрос на сегодняшний день остаётся открытым. Такая поддержка будет очень своевременной», — сказал исполняющий обязанности зампредседателя правительства региона по социальным вопросам Евгений Никонов.

Отмечается, что добровольцы уже задействованы в выдаче бесплатных лекарств для амбулаторных больных. Огромный объём работы взяли на себя волонтёры-медики, которые работают в больницах и поликлиниках края, отмечают чиновники.

На сегодня в Хабаровском крае зарегистрировано 24 570 случаев заражения коронавирусом, с начала пандемии умерли 157 пациентов. В настоящее время коечный фонд региона заполнен на 87,57%, в Хабаровске — более чем на 90%.