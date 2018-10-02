Правительство готовится ввести нормы энергопотребления для населения

Кабинет министров возобновил обсуждение замороженного в 2014 году законопроекта, вводящего социальную норму энергопотребления для населения, пишет «Коммерсантъ».

По данным издания, 19 сентября на совещании вице-премьер Дмитрий Козак в целом одобрил соответствующую идею Минэнерго и Минэкономразвития. Ведомствам и ФАС поручено к 15 января 2019 года внести проекты нормативных документов.

Новый вариант социальной нормы, вероятно, будет мягче предложенного в 2013–2014 годах. При этом правительство может сократить список потребителей, приравненных к населению (садоводческие и огороднические товарищества, гаражные кооперативы, хозяйственные постройки, например сарай или погреб, религиозные организации, жильё при воинских частях, места лишения свободы), и отказаться от льгот для сельских жителей и владельцев квартир с электроплитами. Для россиян, нуждающихся в соцподдержке, будут установлены льготы.

Соцнорму могут установить на уровне 300 кВт/ч в месяц, оплачиваться она будет по базовому тарифу. Потребление свыше 300 кВт/ч — по повышенному тарифу, более 500 кВт/ч — по «экономически обоснованному», при этом объём будет выделяться не на человека, а на «точку подключения».

Увеличение тарифа на сверхнормативные киловатт-часы попытались ввести в 2013 году. В семи пилотных регионах ввели норму в 50–190 кВт/ч в месяц на человека, с июля 2014 года норму должны были ввести по всей стране. Однако в январе того же года было принято решение отложить на несколько лет введение соцнормы из-за неоднозначных результатов.