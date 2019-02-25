Правительство готовится к отказу от расселения ветхого жилья

Минстрой разрабатывает законопроект, по которому расселять и сносить будут только аварийные дома, пишет «Российская газета».

«Необходимо отметить, что мы разводим два понятия. Аварийное жильё — это опасное для жизни людей, ветхое — жильё, у которого конструкции здания имеют технологические нарушения, но жить в нём не опасно», — пояснил замглавы Министерства строительства и ЖКХ Максим Егоров.

В отличие от аварийного, ветхое жильё будут не сносить, а ремонтировать, учредив для этого специальную программу капремонта. Если владельцы квартир в доме, который власти признают ветхим, решат сменить место жительства, им придётся решать этот вопрос самостоятельно.

По словам Егорова, одним из новых инструментов улучшения жилищных условий жильцами аварийных домов планируется сделать ипотечное кредитование. Планируется, что займы будут предоставляться им по субсидируемой ставке. Смогут ли рассчитывать на льготу жильцы ветхого фонда, которым в случае поддержки инициатив Минстроя предстоит решать свой жилищный вопрос самостоятельно, не уточняется.

Свои предложения по актуализации механизмов расселения старого фонда ведомство готовит к 20 июля 2019 года, чтобы уже в 2020-м первые дома вошли в соответствующие программы.