Правительство Беларуси сложило полномочия

Белорусское правительство сложило полномочия перед вновь избранным президентом, пишет «Коммерсантъ».

Указ о сложении полномочий правительства опубликован на национальном правовом портале. Премьеру, его заместителям, министрам и председателям госкомитетов нужно исполнять обязанности «до сформирования президентом нового состава совета министров». Ранее Александр Лукашенко сообщал, что правительство в основном уже сформировано и действующий состав продолжит работу до формирования нового.

15 августа Александр Лукашенко сказал, что за несколько месяцев до выборов были представлены люди, которые будут работать и после голосования. По его словам, могут быть «какие-то нюансы», но правительство уже функционирует, нужно только «формализовать это, чтобы юридическую силу имело».

Напомним, в Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы. ЦИК признал победителем Александра Лукашенко (80,1%). После этого в стране начались массовые протесты со столкновениями с правоохранительными органами. Демонстранты считают победительницей Светлану Тихановскую (10,1%).