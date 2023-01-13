«Позитивный взгляд на мир, доброта и жизнелюбие». В Нижнем Тагиле певец и музыкант Дмитрий Перов выпустил сборник стихов

Дмитрий Перов — музыкант из Нижнего Тагила, директор клуба живой музыки «Труба» опубликовал свой первый сборник «Солнечный Джаз» (12+). В книге собраны его лучшие стихи и песни, написанные с 2003 года. Он говорит, что 20 лет назад окончательно и бесповоротно влюбился в жанр авторской песни и теперь не представляет своей жизни без творчества.

«Началась история в 2003 году с поездки на Антоновский фестиваль. Он произвёл на меня огромное впечатление — большой палаточный город, природа, тысячи людей, гитары и песни, песни, песни. Тогда мне и захотелось стать частью всего этого мира музыки и поэзии, частью авторской песни! Купил гитару и начал разучивать первые аккорды, писать первые куплеты. С тех пор я сочинил более полусотни песен. Для этой книги отобрал 40 лучших», — рассказывает АН «Между строк» музыкант.

Идею опубликовать сборник подсказали Дмитрию его друзья, которым не безразлично его творчество.

«Они предложили издать структурированную книгу, чтобы все поклонники моего творчества смогли в удобном формате ознакомиться с песнями и стихами. Идея мне очень понравилась. Считаю важным для поэтов печататься, чтобы их творчество узнали больше людей. Кроме того, на своём опыте знаю, что стихи могут стать песнями и может какие-то музыканты захотят написать песни на мои стихи», — признаётся Дмитрий.

Издать первый сборник музыканту помогла его подруга — Алёна Минеева, сотрудник типографии ООО РИФ «МАРКЕТ — ТРМ». Тираж книги составил 100 экземпляров. Дмитрий не планирует сотрудничать с книжными магазинами и торговыми точками. Он будет распространять свой сборник на фестивалях, концертах и других творческих мероприятиях.

«“Солнечный Джаз” — первая моя книга и надеюсь, что она будет не последней. Тематика стихов и песен разная, но все их объединяет позитивный взгляд на мир, доброта и жизнелюбие. Они посвящены не только любви и дружбе, но и различным сторонам жизни нашего общества. Также есть песни о войне. Все произведения разноплановые, разножанровые», — рассуждает тагильчанин.

В предисловии книги автор делится с читателями историей своего творческого пути, а также рассказывает о людях, которые повлияли на него как на автора песен и стихов, благодарит их.

«Моим вдохновителям и наставниками я обязателньо подарю свои книги в знак благодарности. Потому что эти люди — музыканты, которые повлияли на меня, помогали мне расти, развиваться. Без них меня бы не было таким, каким я сейчас есть», — признаётся Дмитрий.

Музыкант рассказывает, что собрать книгу было не сложно, а вот создание обложки оказалось непростой и трудоёмкой задачей.

«Сначала обращался к художникам, чтобы нарисовали. Хотел не простую обложку, а какую-то картину с изображением природы, но тогда столкнулся с рядом трудностей. Потом решил обработать фотографию при помощи графического приложения на компьютере так, чтобы это походило на нарисованную художником картину. Обложка получилась очень яркой, под стать названию сборника», — рассуждает автор.

27 января Дмитрий планирует презентовать свой сборник в баре «Гора» (12+), где он в первом отделении споёт свои лучшие песни, а во втором исполнит популярные композиции.

«Жду всех друзей на концерте! А кого-то ждут подарки — это будет моя книга. Сейчас я развиваюсь не только как автор-исполнитель, но и как певец-вокалист. Также у меня появились новые музыкальные программы: танцевальные песни под минусовки, популярные треки под гитару. Репертуар очень большой, подходит для любого слушателя, начиная от фанатов группы “Браво”, заканчивая любителями песен Артура Пирожкова», — подытоживает Дмитрий.