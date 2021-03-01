Пожизненно осуждённый педофил из Первоуральска взыскал с ГУФСИН 30 тысяч рублей за отсутствие горячей воды в колонии

Первоуральский педофил Николай Чигиринских, приговорённый к пожизненному заключению, взыскал с хабаровской колонии ИК-6 ГУФСИН России 30 тысяч рублей за отсутствие горячей воды, со ссылкой на пресс-службу областного суда пишет Znak. com.

В заявлении он просил суд обязать ГУФСИН устранить нарушение и выплатить ему компенсацию в размере 100 тысяч рублей.

В Первоуральском городском суде отметили, что в заявлении Чигиринских указывал сумму в евро; он посчитал, что за каждый день с 9 апреля 2018 года ему должны компенсировать примерно 1,2 евро. Суд частично удовлетворил требования заключённого, решив, что в итоге в целом должно быть выплачено 30 тысяч рублей.

В 2010 году суд признал Николая Чигиринских виновным в изнасилованиях и убийствах трёх девочек, младшей из которых было семь лет. Его задержали на месте третьего убийства в мае 2010-го. Психолого-психиатрическая экспертиза показала, что у Чигиринских есть расстройства, но нет патологии, он ясно осознаёт характер и степень общественной опасности своих действий.