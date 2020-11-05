Пожарный-блогер опубликовал видео спасения самогонщика из горящей квартиры в Нижнем Тагиле

Пожарный, ведущий блог на YouTube, Александр Серов опубликовал видео происшествия, которое произошло 1 ноября в пятиэтажном доме на Ленинградском проспекте, 77. Мужчина уснул во время приготовления самогона, а аппарат для изготовления алкогольного напитка загорелся.

Соседи, почувствовав запах дыма, вызвали спасателей. На место прибыли 4 единицы техники и 10 пожарных. Они увидели, как из окон второго этажа шёл дым, поставили лестницу к окну и проникли в квартиру.