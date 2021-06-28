Пожарные сыграли в подводные шашки на дне карьера под Нижним Тагилом

Сотрудники МЧС из Екатеринбурга сняли на видео, как играют в шашки на дне затопленного карьера Лазурный под Нижним Тагилом. Видео необычной партии появилось на YouTube-канале «Дневник огнеборца» пожарного-видеоблогера Антона Мальцева.

«Сегодня у нас видео в формате перезагрузки. Я люблю уехать из города, сменить локацию, подальше от городской суеты. Сегодня мы на карьере Лазурный и вместе с командой RTC Divers будем погружаться на дно. В огне мы бывали, в воде побывали, осталось ещё только в воздухе побывать», — рассказал Антон.

Спасатели оделись в дайверскую экипировку, сверху надели свою рабочую одежду — пожарные боёвки и каски. А затем опустились на 10,5 метра и развернули там доску для игры.

Пожарные отметили, что погружение под воду им понравилось, но единственная проблема теперь — отжать боёвки.