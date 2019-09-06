Пожарные почти пять часов тушили пожар в посёлке под Первоуральском (ВИДЕО)

Вечером 5 сентября около 20:00 в посёлке Прогресс Первоуральского городского округа произошло возгорание в квартире в деревянном жилом доме на двух хозяев по адресу: улица Лесная, 9, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Пламя быстро распространилось на кровлю здания. Хозяин квартиры, где начался пожар, покинул дом до прибытия спасателей. Мужчину с ожогами госпитализировали в больницу.

Огонь стремительно распространился из-за плотной застройки (вплотную с домами расположены сараи, дровяники) и наличия легковоспламеняющихся материалов.

«Огнём также повреждены надворные постройки, деревянный дом № 8 на двоих хозяев и стена дома № 7. Пожарным удалось отстоять от огня жилые комнаты в деревянном доме № 7. По уточнённой информации, площадь пожара составила 460 квадратных метров», — сообщили в пресс-службе МЧС.

Тушение осложнялось тем, что воду на место ЧП подвозили пожарными автоцистернами от гидрантов с расстояния 1 и 2 км. Спасателям помогали местные жители, приносившие воду в вёдрах. Всего в тушении были задействованы 10 единиц техники и 32 сотрудника МЧС.

Открытый огонь был потушен только 6 сентября в 00:45. Причина пожара устанавливается.