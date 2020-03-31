Пожарные Нижнего Тагила за сутки потушили 13 участков с сухой травой

В понедельник, 30 марта, на пульт МЧС суммарно поступило 13 сообщений о возгорании сухой травы в Нижнем Тагиле и окрестностях. Во всех случаях рассматривается версия о неосторожном обращении с огнём.

Самый большой пожар произошёл в районе железнодорожной станции «Вагонзавод» в Северном посёлке в 12:16. Трава горела на площади 600 кв. метров. На месте работали 3 спецмашины. Причина та же: неосторожное обращение с огнём, виновника устанавливают.

После, в 12.47, в посёлке Зональном на улице Центральной на площади 300 кв. метров горела сухая трава. Ещё в трёх случаях огонь горел на 100 кв. метрах, а вблизи коллективного сада «Северный № 3» горели 150 кв. метров площади с сухой травой. В период с 15 до 16 часов поступило сразу три сообщения о горящей траве — на Орджоникидзе, Свердлова и Тагилстроевской. Виновных будут привлекать к административной ответственности.