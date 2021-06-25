Пожарные из Нижнего Тагила стали лучшими на соревнованиях среди команд УрФО

Сотрудники МЧС из 12-й пожарно-спасательной части Нижнего Тагила стали лучшими в Уральском федеральном округе среди звеньев газодымозащитной службы и завоевали переходящий кубок, пишет TagilCity.

Соревнования, в которых приняли участие представители шести субъектов УрФО, проходили в посёлке Новогорный Челябинской области.

«В рамках смотра-конкурса участники демонстрировали свои навыки работы на пожарах в обстановке, максимально приближенной к боевой. То есть они отыскивали пострадавших и эвакуировали их на свежий воздух, оказывали первую доврачебную помощь и так далее», — рассказал начальник 9 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Свердловской области Сергей Колчин.

Победа обеспечила тагильским спасателям участие во всероссийских соревнованиях. Они пройдут в Москве осенью 2021 года.