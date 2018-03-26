Пожарные эвакуируются из-за нового возгорания в ТЦ «Зимняя вишня»

В ТЦ «Зимняя вишня» снова возник очаг возгорания, на втором этаже наблюдается сильное задымление, пожарные эвакуируются со всех этажей, со ссылкой на собственные источники сообщает в Telegram «Говорит Москва».

«Задымление, которое произошло несколько минут назад в ТЦ "Зимняя вишня". Спасатели, работавшие на 4-м этаже, срочно эвакуировались. Пожарный ствол также выносят наружу», — передаёт аккаунт радиостанции.

Позже появилось сообщение о прекращении работы спецтехники на четвёртом этаже из-за угрозы возгорания. Спасатели эвакуируются.

Глава МЧС России Владимир Пучков констатировал, что число погибших выросло до 64, СК сообщал о 56 погибших в пожаре. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статьям о причинении смерти по неосторожности, нарушении требований пожарной безопасности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Задержаны четыре человека, среди них арендатор помещения, в котором, предположительно, находился эпицентр возгорания, а также руководитель управляющей компании, обслуживавшей торговый центр.