Пожарные эвакуировали семь человек из горящей пятиэтажки в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

Накануне днём, 4 октября, на третьем этаже жилого дома № 19а на улице Гастелло в Нижнем Тагиле произошёл пожар. Огнём повреждено домашнее имущество в квартире. Как сообщили АН «Между строк» в отделе надзорной деятельности и профилактической работы, пожарную охрану вызвали очевидцы.

Площадь пожара составила 15 кв. метров. В тушении огня были задействованы 3 единицы спецтехники и 9 человек личного состава. По лестничным маршам с помощью специальных устройств было спасено пять человек, из них один ребёнок. Ещё одного человека удалось спасти с помощью трёхколенной пожарной лестницы.

Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнём хозяином квартиры. По факту ЧП проводится проверка.