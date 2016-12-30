Пожар, грабёж и поножовщина. Хроника происшествий в Нижнем Тагиле за первые дни новогодних праздников

В минувшую пятницу, 30 декабря, в ДТП с участием двух автомобилей пострадала 14-летняя девушка. Инцидент произошёл около десяти часов вечера возле дома № 54 по улице Тимирязева. 22-летняя женщина на Mazda Familia, выезжая с прилегающей территории, не пропустила ВАЗ-2109 и допустила столкновение. В результате удара водители обоих транспортных средств, а также девушка-пассажир отечественной легковушки получили ушибы и ссадины.

31 декабря в селе Петрокаменском под Нижним Тагилом сотрудники полиции задержали 37-летнего местного жителя, подозреваемого в грабеже. По данным пресс-группы ММУ МВД «Нижнетагильское», около восьми часов вечера возле магазина подозреваемый выдернул сумку с продуктами у 82-летнего пенсионера и скрылся. Участковый уполномоченный при обходе жилого сектора спустя три часа задержал нетрезвого мужчину, похожего по описанию на нападавшего. В отделении полиции он был опознан потерпевшим и сознался в совершённом преступлении. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Грабёж».

1 января сотрудники уголовного розыска ОП № 20 Нижнего Тагила раскрыли кражу автомобильных ретро-колпаков. Преступление было совершено в ночь на 10 декабря возле КРЦ «Кит». Трое подозреваемых на ВАЗ-2112 подъехали к выставочному автомобилю и сняли четыре колпака Baby moon общей стоимостью 7 тысяч рублей. С помощью камер видеонаблюдения полицейские выяснили номер автомобиля и вышли на его хозяина. Неработающий, ранее не судимый 19-летний молодой человек дал признательные показания в совершённой краже. К моменту задержания украденное имущество злоумышленники успели продать.

В ночь на 2 января в посёлке Черноисточинск загорелся частный жилой дом на улице Ломоносова. В тушении пожара были задействованы три единицы техники и пять человек личного состава. Как сообщается на официальном сайте ГУ МЧС по Свердловской области, есть погибший. Причины пожара устанавливаются.

Пьяную поножовщину устроила накануне 39-летняя жительница Нижнего Тагила в одной из квартир на ГГМ. По версии следствия, женщина пришла в гости к родственникам, где в ходе распития спиртных напитков у неё возник конфликт с мужем сестры. Подозреваемая схватилась за кухонный нож и ударила им в шею постродавшего, после чего скрылась. Медикам удалось спасти жизнь мужчине, возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». В настоящий момент подозреваемая задержана.

Агентство новостей «Между строк»