Появилось видео погони экипажа ГАИ за пьяной компанией, укравшей спиртное из магазина

В Нижнем Тагиле сотрудники ГИБДД задержали подозреваемого в грабеже магазина 27-летнего местного жителя. Об этом АН «Между строк» рассказали в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».

Инцидент произошёл в торговой точке на улице Захарова. Администратор магазина сообщила в дежурную часть ОП № 20, что на её глазах незнакомый мужчина вынес упаковку со спиртным, не оплатив товар. При этом злоумышленник находился в сопровождении двух молодых людей. Женщина пыталась самостоятельно остановить мужчин, однако они сели в автомобиль ВАЗ-2111 и скрылись. Ущерб составил около 400 рублей.

Камеры видеонаблюдения магазина зафиксировали момент совершения преступления, подозреваемого и его автомобиль.

«Информация о совершённом преступлении, ориентировка на подозреваемого мужчину и транспортное средство были оперативно переданы всем дежурным нарядам полиции. Сотрудники ГИБДД дополнительно получили сообщение, что водитель автомашины ведёт себя неадекватно на дороге, вероятнее всего, находится в состоянии алкогольного опьянения», — рассказывают в полиции.

Сотрудники полиции с помощью комплекса «Безопасный город» установили местоположение транспортного средства, за рулём которого ехал подозреваемый. В ходе патрулирования экипаж ДПС заметил автомобиль на Красном Камне и остановил его.

В транспортном средстве, кроме водителя, находились ещё двое мужчин. Также при осмотре полицейские обнаружили похищенную упаковку пива. Освидетельствование выявило, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения, при этом мужчина никогда не получал водительского удостоверения и ранее уже привлекался за аналогичное правонарушение. За нарушение ПДД суд арестовал его на 10 суток.

Сейчас в отношении злоумышленника, ранее судимого за кражи и преступления против личности, в полиции возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ «Грабёж». Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет. Расследование уголовного дело продолжается.