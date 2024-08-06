Появилось видео, как по Нижнему Тагилу везли космический корабль «Буран»

Компания «Сети Тагила» выложила смонтированный ролик, как по Нижнему Тагилу ночью 3 августа везли корпус космического корабля «Байкал» из семейства «Буран». В отличие от своих старших товарищей, «Байкал» никогда не был в космосе. Более того, его строительство не было завершено по причине недостаточного финансирования и закрытия программы Многоразовой транспортно-космической системы в 1993 году, когда степень готовности изделия оценивалась в 30−50%.

После распада СССР «Байкал» стал никому не нужен и «скитался» по разным предприятиям: сначала был Тушинский машиностроительный завод, потом причал Химкинского водохранилища, НПО «Молния», Лётно-исследовательский институт имени М. М. Громова в Жуковском. Осенью 2021 года космический корабль «Буран» приобрёл владелец частного музея техники Вадим Задорожный. В июле 2024 года стало известно, что корабль будет передан в Музейный комплекс УГМК в Верхней Пышме.