Появилось видео ДТП, где Audi сбила на пешеходном переходе несовершеннолетнего велосипедиста

На сайте «Сети Тагила» опубликована видеозапись с камер наблюдения, на которую попал момент ДТП с несовершеннолетним велосипедистом.

Напомним, 1 июня в Нижнем Тагиле 32-летний мужчина за рулём Audi сбил велосипедиста. В результате происшествия пострадавший ребёнок с сотрясением головного мозга и закрытой черепно-мозговой травмой госпитализирован в городскую больницу. Инцидент произошёл около 17:00 возле дома № 21 по улице Вагоностроителей.

На записи видно, как Audi подъезжает к зебре и, не сбавляя скорости, перестраивается в правый ряд. В это время по пешеходному переходу едет велосипедист и бежит второй несовершеннолетний пешеход.